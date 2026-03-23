Madre es señalada de acabar con la vida de su hijo de 1 año: esto se sabe

México está consternado tras el hallazgo del cuerpo de Eitan Daniel, un niño de apenas un año y medio, localizado el pasado 10 de marzo en un terreno baldío en Ciudad de Juárez, luego de permanecer ocho días sin ser identificado por las autoridades.

Videos de seguridad permitieron reconstruir los hechos, mostrando a una mujer trasladando los restos del menor, envueltos en una bolsa, hasta la zona desértica.

#MéxicoRoto|| Una madre recorrió más de 34 km en Ciudad Juárez, usando transporte público y apps, para abandonar el cuerpo de su propio hijo Eitan Daniel



El caso ha causado conmoción y exige justicia. #JusticiaParaEitan #CiudadJuárez pic.twitter.com/L3hWmI0soV — La Tinta Oaxaca (@LaTintaOax) March 22, 2026

Las investigaciones policiales apuntan a la madre del niño, Vianey Esmeralda H. G., quien en declaraciones oficiales admitió haber asesinado a su hijo dentro de su vivienda, alegando que “nunca sintió amor por él”.

“Me quiero declarar culpable por el homicidio de mi hijo… estoy asumiendo mi culpa… el señor Bryan Gabriel no tiene nada que ver”, expresó la mujer ante el juez.



La mujer relató que durante el embarazo intentó interrumpirlo. Para trasladar el cuerpo al lugar donde fue encontrado, habría usado dos medios de transporte público.

Este domingo se realizó la despedida del pequeño Eitan Daniel, el niño asesinado por su madre, quien lo abandonó en el desierto de #Chihuahua.



Familiares velaron al niño por más de un día completo.

Vecinos despidieron con globos blancos y música en el panteón.



Por ahora, sus… pic.twitter.com/eGbPcs1I1U — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

El informe de necropsia, según revelaron medios locales, determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneoencefálico por hematoma subdural, y evidenció signos de maltrato crónico y desnutrición severa. De acuerdo con las autoridades, el menor era víctima de maltrato constante, presuntamente atado de un pie cada vez que lloraba o pedía alimento.

Este domingo realizaron audiencia por caso de Eitan Daniel, el niño asesinado que fue abandonado por su madre en el #desierto, a la salida de #CiudadJuárez.



Durante la audiencia, Vianey Esmeralda declaró que es la única responsable .



“Me quiero declarar culpable por el… pic.twitter.com/ADuCdYcHhA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

Judicialmente, un juez de control ordenó la prisión preventiva para Vianey Esmeralda y su pareja, Brayan Gabriel S. A., quienes enfrentan cargos por homicidio agravado calificado. La audiencia de vinculación a proceso se realizará el 24 de marzo, donde se definirá su situación jurídica.

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El sepelio de Eitan Daniel se llevó a cabo en la iglesia Nuestra Señora del Carmen, seguido por su entierro en el panteón Jardines del Recuerdo. Familiares del menor, entre lágrimas, exigieron justicia y pidieron respeto a la comunidad mientras las autoridades continúan con las investigaciones de este crimen que ha conmocionado a la ciudad.c