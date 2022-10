Me pegué con un mueble, Bernabé Celis no me agredió: Magda Patricia Romero

Magda Patricia Romero Otalvaro, en diálogo con Mañanas BLU, se mostró “indignada y triste” por la “desinformación” que, según ella, rodeó el episodio que vivió este martes con el senador Bernabé Celis y un supuesto caso de violencia intrafamiliar.



De acuerdo con Romero, procuradora judicial II administrativa de la seccional de Bogotá, hubo un mal manejo por parte de los medios de comunicación de este caso, pues “en ningún momento hubo agresión” por parte del congresista Celis.



“Me siento muy perjudicada porque salió mi nombre a relucir. Adicionalmente, el nombre donde yo laboro. Se trató de una situación muy personal que no tiene por qué salir a la luz pública”, dijo.



En ese sentido, aseguró que todo este episodio se trató de “unas reclamaciones entre una pareja”.



Asimismo, la funcionaria precisó que con el senador Celis no hay una relación formal y permanente y que todo esto hace parte de su vida íntima, algo que, aseguró, lo explicó ante la Corte Suprema de Justicia.



“Mantuve una relación, pero no es una relación permanente o algo por el estilo. Son cosas intimas de una mujer, tengo un hijo y no quiero que mi hijo se sienta señalado por algo”, dijo.

¿Cómo sucedieron los hechos?



La procuradora judicial manifestó que “desafortunadamente sí hubo una discusión, en donde se levantó la voz” por su parte, por lo que los vecinos llaman a quejarse y, posteriormente, dan aviso a la Policía.



Relató que las autoridades, al llegar al apartamento, calificaron el hecho como un escándalo, por lo que proceden a llevarlos a una estación de Policía.



“Nosotros no ponemos ningún problema para salir y es allí cuando un uniformado determina que hay violencia intrafamiliar, cuando Bernabé no vive conmigo y no hay una relación”, agregó.



“Es cierto que yo me resbalé y me golpeé contra un mueble de mi casa (el golpe fue al lado de su ceja izquierda). Entonces, de eso han armado semejante situación. En ningún momento el me golpeó. Lo dije en la Corte, por eso se determinó lo que se determinó”, subrayó la funcionaria.



Asimismo, precisó que Bernabé al momento del “mal procedimiento policial” no se identificó como senador ni ella como procuradora.



“No tengo por qué identificarme como procuradora porque soy una ciudadana normal cuando no estoy ejerciendo mis funciones”, puntualizó.



Finalmente, la funcionaria dijo que en medio de este caso no hubo intervención de Medicina Legal, ni denuncia, ni agresión de ningún tipo.



“Fue un hecho donde solo hubo una discusión, por eso pido excusas a mis vecinos por semejante situación. Solo fue una discusión acalorada”, apuntó.

