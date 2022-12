"Mi hija no se cayó ni se suicidó": padre de joven hallada muerta en UniAtlántico

En diálogo con BLU Radio, Roberto Ortega, padre de la Madelyne Sofía Ortega Villa, la estudiante de 17 años de la Universidad del Atlántico que murió tras ser encontrada con múltiples golpes en la sede centro de esta institución, cree que su muerte no fue accidental y mucho menos un suicidio.

Publicidad

“Para nosotros ella no cayó de ningún segundo piso, creemos que a ella la movieron y la colocaron en una escena y la hicieron pasar como una caída”, relató el padre de la joven.

Ortega afirma que en una conversación con una amiga a la 1 de la madrugada del miércoles 18 de diciembre, día de su muerte, su hija le afirmó que estaba bien, pero que había peleado con su novio. También habría dialogado con su madre esa madrugada sin dar muestra de querer quitarse la vida.

Lea también: Tras muerte de joven, estudiantes levantan toma de sede centro de Uniatlántico

“Me mostraron una conversación que tuvo con una amiga a la 1:42 de la madrugada del día de su muerte y dice que estaba bien, pero estaba molesta porque peleó con su novio”, continuó narrando.

Publicidad

El hombre asegura que el día de los hechos su hija cumplía 18 días de estar internada en el campamento junto a otros jóvenes y estudiantes, tras ser supuestamente "reclutada y adoctrinada" por personas de la misma universidad.

“Ella era una niña muy estudiosa, destacada en su facultad. Comenzaron a reclutar niños, porque allá reclutan adolescentes y para nuestro parecer ella es una de esas niñas y terminó allá. No sé qué grupos son, cómo funcionan, pero mi hija estaba allá cumpliendo labores diarias impuestas por quienes lideraban la toma de la universidad”, denunció Ortega.

Publicidad

El padre de la menor agrega que no estuvo de acuerdo con que su hija estuviera en el campamento y por ello buscó muchas formas de sacarla, incluso acudió al ICBF y la Fiscalía, pero nadie lo escuchó.

Lea también: Investigan muerte de una joven dentro de Uniatlántico sede centro

“Yo me acerqué al ICBF y me dijeron que ellos no podían entrometerse en eso. Me fui a la Fiscalía a reportarla como desaparecida, pero me dijeron que si teníamos contacto no funcionaba porque sabíamos dónde estaba, luego fui a la Comisaría de Familia tampoco nos apoyaron y en conclusión quedamos solos y desprotegidos”, puntualizó Ortega.

Sobre el incidente contó que de acuerdo con el reporte que recibió de las autoridades, Madeleyne solo tiene fracturas en el cráneo y varios arañazos en su cuerpo.

Publicidad



“Los golpes son en la cabeza, en el cuerpo no tiene fracturas y eso es raro si cayó de un segundo piso. En el cuerpo solo se le ven unas laceraciones como aruños y no tiene cortadas sus muñecas”, puntualizó.

El cuerpo de la joven universitaria, quien se destacó por sus excelentes calificaciones, fue sepuldado la tarde de este jueves.

Publicidad