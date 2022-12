No creemos en las versiones de militares ante la JEP: madres de Soacha

Este jueves fue la oportunidad para que las madres de Soacha - también hermanos y esposas- les dijeran a los magistrados de la JEP lo que opinaban de las versiones de los comparecientes del Ejército señalados por la justicia como presuntos responsables de presentar hombres inocentes como guerrilleros muertos en combates.

La opinión generalizada de los familiares es que dichas muertes sistemáticas destruyeron sus familias, que no creen en las versiones de los militares y que quieren escuchar al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, explicando la política del gobierno que, para ellos, llevó a las ejecuciones extrajudiciales.

Kelly Johana, esposa de Daniel Andrés Pesca Olaya contó entre lágrimas su historia. Su esposo era un taxista que desapareció en el 2008 y meses más tarde apareció en Santander como un supuesto guerrillero muerto en combate. Afirmó que cuando escucha las versiones de los militares siente rabia porque no les cree.

“No creo en las versiones voluntarias, no creo en lo que están diciendo. Queremos saber la verdad, nunca supimos quién fue el reclutador, cómo los engañaron, no sé qué pasó con ellos. El mayor beneficiado fue el gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Era un gobierno corrupto, esto no era así no más. Aquí no les servían capturas ni desmovilizados, tenían que matar. Esto no son falsos positivos, aquí lo que hicieron fue matar civiles, los involucraron en una guerra falsa. Hay un crimen de lesa humanidad. Son daños irreparables”, dijo Kelly Johana.

Ana Cecilia Arenas, hermana de Alexander Arenas, piensa lo mismo que Kelly.

“No están diciendo la verdad, dicen la verdad a medias. No se le está poniendo cuidado a la desaparición. Nosotras nos hemos tenido que volver hasta periodistas, como manejar cámaras, como grabar, no hemos podido entender por qué no se nombra la desaparición forzada. Ninguno de los militares ha explicado qué tienen que ver nuestros hijos con el conflicto armado. La muerte de mi hermano no tiene nada que ver”, sostuvo Arenas.

“Me gustaría que digan las cosas como son, no a su acomodo. No entiendo por qué siguen activos en el Ejército. La presión venía de arriba, dicen, ¿de dónde? Del ministro de Defensa y del presidente. Me gustaría que ellos dieran su versión”, dijo Anderson Rodríguez, hermano de Jaime Steven Sanabria, víctima menor de edad de un falso positivo.

María Ubilerma Sanabria, madre del también menor Sanabria Valencia reiteró la acusación.

“Los responsables de esto son Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Que los militares digan dónde es arriba. Le pido a la JEP que haga su trabajo con dignidad”, señaló.

Ana Cecilia Arenas hermana de Alexánder Arenas también se manifestó en el mismo sentido: “¿Qué pasa con Uribe, con Santos, con el general Padilla? Yo sí quiero a las cabezas mayores. Quisiera escuchar hablar a estas personas”, reclamó.

Todos los familiares también concluyeron que el daño de los falsos positivos es irreparable, que destruyó familias y vidas.

