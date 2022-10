"No fui por lana ni salí trasquilada": alcaldesa de Luruaco sobre ingreso solidario

La alcaldesa de Luruaco, Marly Gutiérrez, dijo a BLU Radio que "no sabía que aparecía registrada en el Sisbén", como lo informó el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez.

El funcionario le envió una carta a la alcaldesa en respuesta a la denuncia que ella hizo cuando recibió en su cuenta bancaria el subsidio de 160.000 pesos del programa Ingreso Solidario, sin hacer parte de la población vulnerable. En la misiva, Rodríguez le recuerda a la mandataria que ella está registrada junto a su familia desde el año 2009.

"Llamé al jefe del Sisbén en Luruaco para preguntarle si estaba registrada y si es así, pedirle que me saque, que me diga qué tengo que hacer para salirme", afirmó la mandataria.

El director de Planeación Nacional aseveró que, al posesionarse, la alcaldesa debió informar al DNP para retirarla de la base de datos, pero Gutiérrez también dijo desconocer eso.

"Hace un año yo no era alcaldesa, yo no sabía que tenía que decirles a las bases de datos: ¡vengan, cámbienme porque ya yo soy alcaldesa! Es más, si yo aparezco, eso deben cruzarlo con otras bases de datos para corroborar mi información, porque yo jamás he estado en el régimen subsidiado, siempre he pertenecido al régimen contributivo", dijo.

La mandataria de Luruaco, además, ha sido llamada a devolver el dinero que recibió por error, pero ella insiste en que desde un comienzo pidió que le fuera debitado y esto nunca sucedió.

"Me parece absurdo que diga que tengo que devolverlo, cuando yo doné todo mi salario del mes de marzo a un banco de alimentos que tenemos en Luruaco para las familias más vulnerables de nuestro municipio", expresó, no obstante, con el compromiso de que ya inició el proceso con el banco para regresar el dinero.

"Es lamentable que digan que fui por lana y salí trasquilada, cuando fui yo la que dio a conocer una falla del sistema del DNP en cuanto a la selección de los beneficiarios y efectivamente es una falla del DNP no poder tener claro la clasificación de las familias más vulnerables de nuestro país", concluyó.