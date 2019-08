Por: Sylvia Charry, BLU Radio

En medio de la audiencia de medida de aseguramiento en contra del general (r) Jorge Romero por supuestos hechos de corrupción en 26 contratos firmados entre el 2016 y el 2017, cuando comandó la Cuarta Brigada, la fiscal tercera delegada de la Corte Suprema de Justicia, Claudia Patricia Vanegas, reveló que hasta ahora no han podido llegar a la totalidad de los contratos firmados en ese lapso.

“A hoy no hemos podido encontrar la totalidad de los contratos y seguimos en la búsqueda realizando algunas inspecciones porque, según los testigos, faltan algunos contratos que no han podido localizarse y que no han sido ubicados en un rubro que ellos llaman convenios. Esto es lo que hasta hoy tiene la Fiscalía sin agotar la investigación”, dijo la funcionaria.

Por ahora, aseguró que los hechos por los que fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, cohecho, peculado por apropiación y concierto para delinquir tienen que ver con irregularidades en 26 contratos que sumaron 3.296 millones de pesos y con los cuales habría beneficiado a los siguientes tres contratistas:

-Samir Fernando García: 20 contratos de cafetería por 675 millones de pesos.

-Guerly Alexander Carrera: 2 contratos por 520 millones de pesos para suministro de sacos y colchones.

-Jaime Alberto García: 4 contratos que suman 2.101 millones pesos para el mantenimiento de vehículos.

La Fiscalía cuenta con tres testigos y 300 llamadas claves en la investigación, con las que buscan probar la inferencia razonable de los delitos para que el magistrado envíe a la cárcel preventivamente al general Romero.

