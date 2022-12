No se ha contemplado ninguna negociación con la Fiscalía: abogado de Prieto

Según la defensa del exgerente de la campaña Santos Presidente, Roberto Prieto, su cliente es inocente y considera indigno ser enviado a compartir prisión con Otto Bula que hizo los primeros señalamientos en su contra.

“Insistimos en la inocencia de Roberto Prieto. Solo negocian los que son responsables de comportamientos”, dijo Díaz al anunciar que su cliente no buscará acuerdos e insistirá en que no tiene que ver con el escándalo de corrupción.

Sobre la petición de no ser enviado a la cárcel La Picota sino a La Modelo, el jurista rindió también una explicación.

“La verdad nosotros no esperábamos la decisión del juez y como le digo, en uso de los recursos ordinarios, queremos que el superior la revoque. No obstante, estaba dentro de las posibilidades que esto pudiera ocurrir. Nosotros consideramos por las condiciones de seguridad de Roberto Prieto, principalmente por su estado de salud y por las mismas características de los hechos, por todo lo que ha ocurrido alrededor de otras personas involucradas. En la cárcel La Picota, que es donde existe un patio para servidores públicos no estaría en condiciones adecuadas para su seguridad”.

“A Roberto no le imputan ningún hecho específico sobre los topes de campañas electorales. A él le imputaron unos falsos testimonios por haber rendido unas declaraciones en la Procuraduría y la Comisión de Acusaciones donde le preguntaron por ese asunto. Según la Fiscalía, él no respondió de acuerdo a la verdad”, agregó el abogado Díaz, quien sostuvo que el juez del caso descartó tres delitos de la imputación.

