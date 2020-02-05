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Blu Radio  / Roberto Prieto

Roberto Prieto

Roberto Prieto
Judicial

Aplazan imputación contra José Roberto Prieto por presuntos aportes no reportados a campaña Santos

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Conceden libertad por pena cumplida a Roberto Prieto, exgerente de la campaña Santos

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Testigo de Odebrecht asegura que el ‘Ñoño’ Elías le pidió 800 millones para campaña presidencial

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Expresidente de ANI Luis Fernando Andrade se declara inocente del nuevo proceso por Ruta del Sol III

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Roberto Prieto, a juicio disciplinario por donación oculta de Odebrecht a campaña Santos

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Condena a Roberto Prieto no fue por dineros Odebrecht en campaña Santos

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Cinco años y dos meses de prisión para Roberto Prieto por caso Odebrecht

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Roberto Prieto ya devolvió a Fiscalía dinero del que se habría apropiado ilícitamente

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