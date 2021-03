Expresidente de ANI Luis Fernando Andrade se declara inocente del nuevo proceso por Ruta del Sol III

El expresidente de la ANI Luis Fernando Andrade se declaró inocente de los nuevos cargos imputados por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado a favor de terceros.

La Fiscalía lo acusa de interesarse indebidamente en los otrosíes número 2 y 5 de la Ruta del Sol III, ejecutada por Yuma Concesionario, una adición del cual habrían llegado dineros a Roberto Prieto, exgerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos .

Una de esas aficiones fue para la realización de los estudios y diseños de puente plato en Magdalena que, según la investigación, aunque se le dio a Yuma Concesionario, se subcontrató con la empresa Consultores Unidos, representada por Eduardo Zambrano. Según la investigación, de ese contrato, cercano a los 6000 millones de pesos, se le habrían dado 877 millones de pesos a Roberto Prieto. El delegado del ente acusador dijo que Andrade acudió a otros funcionarios de la ANI, de la empresa Yuma y de particulares para cometer los punibles.

“Los procedimientos que debía realizar debido a su cargo no fueron encaminados a satisfacer el interés general, por el contrario, privilegió intereses individuales logrando que una empresa subcontratista que no contaba con los requisitos y la idoneidad ejecutará el contrato para los estudios y diseños de puente Plato. No actuó de manera imparcial y direccionó la contratación. El comportamiento de Andrade trasgredió los fines de la contratación y fue contrario a la administración de bienes ajenos, pero mintiendo que un tercero se enriqueciera ilícitamente”, dijo el fiscal del caso.

En medio de la audiencia, el fiscal del caso tuvo que explicar en dos oportunidades los cargos imputados pues ni Andrade ni su defensa entendían los hechos que le estaban endilgando. El expresidente de la ANI dijo haber entendido los delitos y no los hechos y se declaró inocente en el proceso. A pesar de que su defensa intentó interponer el recurso de reposición la juez dio por terminada la diligencia y se salió de la audiencia que se realizaba de manera virtual.