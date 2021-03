Testigo de Odebrecht asegura que el ‘Ñoño’ Elías le pidió 800 millones para campaña presidencial

Durante la audiencia de juicio al expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura Luis Fernando Andrade, el empresario y testigo clave en el caso de Odebrecht , Gabriel Dumar, aseguró que, en una finca de Córdoba , el senador ‘Ñoño’ Elías le pidió 800 millones de pesos para entregárselos a Roberto Prieto , gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos .

“Esa reunión fue para el mes de abril-mayo del año 2014, allí era el lanzamiento de la campaña Santos Presidente en Córdoba y asistieron varios directivos de la campaña, estuvo el doctor Roberto Prieto, el doctor Sergio Diaz-Granados y estaban todos los líderes de la Ñoñomanía. Tras esa reunión, Bernardo me dice que le provisione 700 u 800 millones de pesos, no recuerdo el monto ahora mismo, que esto se los había pedido Roberto Prieto, desconozco si Prieto se los pidió sabiendo que eran de Odebrecht o desconozco para qué razón se los pidió Prieto, según lo que me dijo Bernardo eran para la campaña”, indicó el testigo.

Igualmente, el empresario, que pagó 54 meses de cárcel y recuperó su libertad en diciembre pasado, dijo que jamás realizó contratos con Luis Fernando Andrade ni como persona natural ni en su condición de presidente de la ANI y cree que su único interés fue político.