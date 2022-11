No tenemos mayorías para aprobar moción de censura contra MinDefensa: Katherine Miranda

La representante a la Cámara Katherine Miranda, citante al debate de moción de censura contra el ministro de Defensa, Guillermo Botero, reconoció, en diálogo con Mañanas BLU, que

no cuentan con las mayorías suficientes en el Congreso para aprobar la moción.

“Creo que no tenemos las mayorías en el Congreso de la República, lastimosamente. Sin embargo, creo que es importante dar el debate y mostrar las cosas en los medios y en el Congreso. Debemos dar una alerta y que el hecho de presentar la moción sea positivo”, precisó.

Aseguró que el principal argumento para tumbar al ministro es que “no está cumpliendo con dos de sus funciones: contribuir con los demás organismos del Estado y no ayudar a la tranquilidad de los colombianos en procura de la seguridad”.

“(Botero) no es la persona idónea para estar en esa cartera y no porque queramos tumbar un ministro, ese no es el objetivo de la oposición”, agregó.

Cabe recordar que el debate de moción de censura en contra del ministro de Defensa fue citado por los partidos Alianza Verde, Polo, Farc y los Decentes, quienes consideran que el ministro no es apto para el cargo tras los hechos ocurridos al exguerrillero Dimar Torres y el artículo del diario The New York Times sobre el posible regreso de los denominados ‘falsos positivos’.

“Esperemos que el Congreso logre sacar a este ministro, no para hacerle daño al Gobierno Duque, sino por resguardar la institucionalidad y lo que representa el Ejército para todos los colombianos”, puntualizó.

Algunos sectores independientes, como Cambio Radical, ya se expresaron y señalaron que al interior de la Cámara de Representantes no hay el ambiente para que prospere la moción.

Son varios los partidos que no apoyarían la votación de la moción como es el caso del Centro Democrático, Conservador, la U y un sector del liberalismo, que estaría con el ministro Botero.

Se espera que la moción contra el ministro de Defensa sea votada esta misma tarde, pero según dijo el presidente de la corporación, Alejandro Carlos Chacón, tiene un plazo máximo de diez días para que los congresistas analicen y decidan.



