Nunca hemos dejado de asistir a una sola audiencia: abogado caso Interbolsa

Juan Manuel Valcárcel, abogado de Alessandro Corridori, uno de los señalados del desfalco de Interbolsa, se refirió en Mañanas BLU a las denuncias de la Fiscalía sobre los supuestos retrasos en los casos de Interbolsa y Fondo Premium.



Cabe recordar que el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, pidió que sean investigados los abogados del Fondo Premium y de Interbolsa por posibles inasistencias y aplazamientos en ambos procesos.



“Hemos tratado de entender las causas del fiscal general de la Nación, pero no entendemos el porqué de esta petición de Martínez”, dijo.



“Nos llama mucho la atención que el fiscal general compare las audiencias de libertad con las del proceso y la audiencia preparatoria (...) Él afirma que a las únicas audiencias a las que vamos es a las de libertad y eso no es así”, añadió.



Cabe señalar que en el comunicado emitido por el ente acusador se realiza un análisis detallado de las inasistencias y aplazamientos de ambos procesos, razón que llevó a la Fiscalía a compulsar copias a la judicatura.



Frente a esto, Valcárcel mencionó que, en el caso Interbolsa, no se ha presentado ninguna falla en alguna audiencia porque un defensor no estuviera, “siempre hemos estado todos, este comentario del fiscal no es correcto”.



“Nadie de la bancada de la defensa ha dejado de asistir a una sola audiencia, yo he aplazado otras audiencias por asistir a las de Interbosla”, aseguró el abogado.



Finalmente, hizo un llamado a la Fiscalía para que investigue y saque a la luz pública el día en que hubo una inasistencia de algún abogado y que por eso no se realizó la audiencia. “No lo van a encontrar”, sostuvo.