Periodista pide a la Corte cambiar al magistrado que estudia tutela de uno de sus torturadores

La comunicación fue enviada al presidente de la Sala, Juan Carlos Sosa, y en esa misiva la periodista manifestó preocupación por la demora en el trámite de la tutela, que permanece desde febrero de 2026 en el despacho del magistrado Francisco Ternera Barrios.

En su carta la periodista expuso preocupación por la demorada en la toma de decisiones respecto a esa tutela que reposa en ese despacho desde el mes de febrero.

“Considero que la prolongación injustificada del trámite amenaza mi derecho a la seguridad jurídica, particularmente frente a una acción de tutela que, en mi criterio, resulta manifiestamente improcedente”, señaló Duque.

La periodista también cuestionó que la tutela, que por naturaleza debe resolverse de manera rápida, lleve varios meses suspendida por la “importancia” del asunto, mientras siguen llegando memoriales de abogados, familiares e incluso de otros condenados vinculados al proceso.



También expresó preocupación porque dentro del expediente han sido remitidos escritos de Néstor Pachón Bermúdez, otro condenado en el caso y quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

En octubre del año pasado el alto tribunal inadmitió los recursos de casación interpuestos por los exagentes condenados, Emiro Rojas Granados, quien fue director de operaciones del DAS, y Néstor Javier Pachón , quien se desempeñó como detective de la Subdirección de Contrainteligencia dependiente de la Dirección General de Inteligencia.

Con esta determinación, las sentencias impuestas en instancias anteriores quedan en firme, consolidando uno de los fallos más emblemáticos en materia de justicia para la prensa. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004, cuando la periodista fue objeto de seguimientos ilegales, hostigamientos, amenazas y agresiones psicológicas por parte de funcionarios del DAS, en represalia por su trabajo periodístico sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón.