"Pienso acudir siempre que se me cite": Aida Victoria Merlano

El pasado 9 de febrero regresó a Barranquilla Aida Victoria, la hija de la excongresista Aida Merlano Rebolledo, quien formalmente fue llamada a juicio por la Fiscalía tras acusarla de ser cómplice en la fuga de su madre.

Una vez quedó radicado el escrito de acusación, se rumoró que Aida Victoria no regresaría a Colombia, sino que se quedaría en Venezuela acompañando a su madre y huyendo de la justicia; sin embargo,

la joven informó a través de Twitter que ya está de vuelta a su apartamento en el norte de Barranquilla.

“Compré un tiquete a Venezuela con regreso para el 9 de febrero y ese día regresé. No me estoy escondiendo, nunca lo he hecho. Desde el 2 de octubre (del 2019) me puse a disposición de la Fiscalía, di mis datos y, aun así, en la dirección que yo misma entregué, me capturaron”, trinó.

“Estoy en libertad porque no hay motivos para que se me diera una medida de aseguramiento intramural y eso no obedece únicamente al criterio de la juez de control de garantías (la orden con la que me capturó la Fiscalía había sido negada por 3 jueces antes)”, agregó.

En ese sentido, Aida Victoria reiteró que está en su casa y que piensa “acudir siempre” que sea citada. “No soy yo quien actúa como delincuente”, aseveró.

Esta semana, el ente acusador reveló que la joven de 20 años le habría dado a su madre la cuerda, la ropa y los guantes que la excongresista usó para escaparse desde un centro médico del norte de Bogotá, y por ello Aida Victoria es llamada a responder por fuga de presos en calidad de cómplice y uso de menores para la comisión de delitos.

