¿Por qué juez liberó a asesino de Claudia Rodríguez un mes antes de que la matara?

BLU Radio tuvo acceso a un audio en el que se evidencia la razón por la que un juez de Medellín dejó en libertad a Julio Alberto Reyes el pasado 7 de marzo, luego de propinarle una fuerte golpiza a Claudia Rodríguez frente al apartamento donde vivían en el barrio El Poblado.

Según conoció BLU Radio, el juez decidió dejarlo en libertad, un mes antes de asesinar a Claudia, porque tras la golpiza la Policía trasladó a la mujer a una URI para que entablara la denuncia y posteriormente capturó al agresor.

El juez consideró que el procedimiento no tuvo un orden adecuado, y que primero debía capturar a Julio Reyes y luego sí trasladar a Claudia para que pusiera la denuncia.

Señaló el juez que en ese caso no se cumplieron los principios de inmediatez y actualidad; es decir, Reyes no fue capturado en flagrancia y pasó 1 hora y 45 minutos para que fuera capturado.

"Frente a la actualidad no la hay. En este caso concreto este ciudadano fue capturado mucho tiempo después, es decir, no fue capturado en el momento de la comisión del delito como quedó claro en el informe de la Policía, que no fue capturado en flagrancia como en la denuncia formulada por parte de la víctima. Respecto a la inmediatez, ¿será que sí se cumple el requisito de la inmediatez una hora y 45 minutos (después) de haberse realizado la presunta conducta delictiva?”, dijo el juez en su momento.

Por otra parte, en el audio se describe que Reyes tuvo que ser protegido por la Policía, ya que la comunidad quiso tomar justicia por su propia mano.

Además, para el juez no fue suficiente la constancia que dejó la Policía ante las lesiones que le había propinado Julio a Claudia, por lo que consideró ilegal el procedimiento de captura, dejándolo en libertad.

Otra de las irregularidades en las que incurrió la justicia en el caso de Claudia Rodríguez se debe a que, en este caso, el juez alegó que la prioridad era la persona privada de la libertad, Julio Alberto Reyes, y no la víctima, Claudia, a pesar de que se encontraba gravemente herida tras la golpiza que le propinó Reyes en el parqueadero de su residencia el pasado 7 de marzo.

Para el funcionario, la Policía debió, en primer lugar, conducir a Reyes a una URI para garantizar su captura, y luego si regresar a atender a la víctima.

"Cuando en este caso, por ejemplo, la prioridad tenía que ser la persona privada de la libertad, es decir, el ciudadano Julio Reyes Andrade. Primeramente, tenían que trasladarlo a él al escenario de la URI, y posteriormente volver por la víctima y no como hicieron ellos que fue todo lo contrario, le dieron prioridad a la víctima. Posteriormente regresaron a las instalaciones del CAI de El Poblado por este ciudadano una vez fue llevada la víctima a las instalaciones de la URI a colocar la respectiva denuncia", añadió el juez.

Cabe recordar que Fernando López, cuñado de Claudia, aseguró que la golpiza propinada por Reyes en el rostro, cuello y parte superior del cuerpo de la mujer fue tan fuerte, que fue este el detonante para que ella decidiera no continuar con la relación y regresar a Bogotá, ante lo cual, el hombre desesperado la acosó y persiguió hasta que acabó con su vida el pasado 10 de abril.

Así quedó libre el hombre, para luego perpetrar el feminicidio, decisión que fue apelada por el fiscal de la URI en ese momento.

