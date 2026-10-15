Por violencia sexual, Procuraduría inhabilita 12 años a exjefe del Acueducto de Zipaquirá

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución y la inhabilidad por 12 años contra Marco Antonio Martínez Gómez, exjefe de Compras y Almacén de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá (EAAAZ), por cometer actos de violencia sexual contra una colaboradora de esa entidad.

Según el organismo de control, los hechos ocurrieron el 12 de marzo de 2021, durante la jornada laboral, cuando el entonces funcionario realizó actos de violencia sexual contra la mujer, quien se encontraba en condiciones que le impedían resistirse o consentir libremente.

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En el fallo de segunda instancia, el Ministerio Público calificó la conducta como una falta gravísima cometida a título de dolo. Esto significa que le atribuyó al exfuncionario una actuación intencional y no simplemente un comportamiento producto del descuido.

Al revisar nuevamente la sanción, la Procuraduría mantuvo cuatro agravantes que justifican la gravedad de la decisión: el daño social causado, el conocimiento de la ilicitud de la conducta, los perjuicios físicos, psicológicos y emocionales acreditados, y la afectación de los derechos fundamentales de la víctima.



Por estos hechos, se mantuvo la destitución y la inhabilidad por 12 años, sanciones que le impiden continuar en el cargo público y ejercer funciones públicas durante el periodo establecido.

Finalmente, la Procuraduría reconoció a la colaboradora como víctima y señaló que deben garantizarse sus derechos, sin juzgarla ni someterla a situaciones que puedan revictimizarla.