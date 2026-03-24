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Blu Radio  / Judicial  / Posición de Néstor Morales sobre denuncias de acoso contra dos periodistas de Caracol Televisión

Posición de Néstor Morales sobre denuncias de acoso contra dos periodistas de Caracol Televisión

“Desde Blu Radio rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana”, dijo Néstor Morales.

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