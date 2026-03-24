Posición de Néstor Morales sobre denuncias de acoso contra dos periodistas de Caracol Televisión

El director de Mañanas Blu, Néstor Morales, se pronunció al aire sobre las denuncias de presunto acoso sexual que involucran a dos periodistas y presentadores de Caracol Televisión.

El director del programa indicó que, mientras las investigaciones continúan, considera que el foco debe estar en las personas que han denunciado: “En este momento lo único importante aquí son las víctimas de casos de acoso sexual. Las investigaciones están en curso, no voy a revelarlas yo. Las investigaciones no han terminado”, afirmó.

Morales explicó que la empresa activó los protocolos internos de investigación y señaló que, tras escuchar los testimonios, respeta y cree en quienes han decidido denunciar. También reiteró el rechazo a cualquier forma de acoso sexual o violencia de género en los entornos laborales.

“Desde Blu Radio rechazamos de manera absoluta cualquier forma de acoso sexual, de violencia de género. No hay justificación posible para conductas que vulneren la dignidad humana”, manifestó durante su intervención.



Morales señaló que el caso tiene una dimensión personal debido a que conoce a personas involucradas en la situación. “Este tal vez es el episodio más doloroso en 14 años que yo llevo al frente de este programa de Mañanas Blu”, dijo. Agregó que también conoce a familias relacionadas con el caso y que es consciente del impacto que la situación está generando en su entorno.

Fiscalía abre investigación por denuncias de acoso sexual

En el mismo espacio informativo se dio a conocer un comunicado de la Fiscalía General de la Nación, emitido el 24 de marzo de 2026, en el que la entidad anunció la apertura de una investigación penal relacionada con las denuncias.

De acuerdo con el documento, la Fiscalía habilitó el correo electrónico denuncia.acoso@fiscalia.gov.co para recibir información y denuncias sobre posibles casos de acoso sexual en ámbitos laborales. La entidad indicó que las investigaciones se realizarán con enfoque de género y con medidas para proteger los derechos de las víctimas.

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El comunicado también señala que se abrió una iniciativa investigativa respecto a las denuncias divulgadas por la cadena de televisión contra dos periodistas y presentadores por presunto acoso sexual.

Además, la Fiscalía informó que revisará el proceso relacionado con la denuncia presentada por Lina Marcela Castillo, quien previamente había denunciado por acoso sexual a Holman Morris, actual gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos. Según el comunicado, el caso pasará a conocimiento de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Las autoridades indicaron que continuarán con las investigaciones para establecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales en los casos mencionados.