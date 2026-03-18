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Blu Radio  / Judicial  / ¿Pueden perderse bienes incautados al crimen? El debate que abrió decisión del Consejo de Estado

¿Pueden perderse bienes incautados al crimen? El debate que abrió decisión del Consejo de Estado

El Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Superintendencia de Notariado y Registro anunciaron nuevas acciones coordinadas para garantizar la efectividad de los procesos de extinción de dominio en el país.

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