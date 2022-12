Revocan la orden de arresto en contra del director del diario El Heraldo

La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Barranquilla revocó la sanción de tres días de arresto que fue proferida por un juez de primera instancia contra el director de El Heraldo Marco Schwartz Rodacki.



Cabe recordar que las sanciones habían sido dictaminadas por un juez que consideró que esa casa editorial incurrió en el desacato de un fallo de tutela que obligaba a rectificar una información publicada el 20 de junio de 2015.

Así lo confirmó Schwartz, quien fue notificado este jueves.



“Fuimos notificados y ya constatamos que es una revocatoria de la orden de arresto que pesaba en mi contra. El fallo no entra en otras consideraciones que me hubieran gustado porque sigo insistiendo que la noticia que dio pie a todo esto era una noticia que no teníamos que haber rectificado nunca”, añadió.



La revocatoria del Tribunal Supremo de Barranquilla también dejó sin efecto del pago de una multa de tres Salarios Mínimos Legales Vigentes que estaban en su contra.