El Heraldo
Murió Juan B Fernández, reconocido periodista y exdirector de El Heraldo en Barranquilla
Juan B Fernández se desempeñó como director consejero de El Heraldo y fue una de las voces más influyentes de la región Caribe.
Grupo Semana firma acuerdo para adquirir el 100 % de El Heraldo de Barranquilla
"La transacción está sujeta a ciertas condiciones", informó el diario barranquillero.
Hombres que entraron armados a El Heraldo son cinco miembros de la UNP
La Unidad Nacional de Protección confirmó que en el caso de intimidaciones a periodistas del diario El Heraldo, son cinco los comprometidos que pertenecen a este programa: dos protegidos y tres escoltas.
La SIP repudia la intimidación de bandas criminales contra medios en Barranquilla
Tres medios de comunicación de Barranquilla se vieron afectados en los últimos días por intimidaciones y amenazas que provendrían de bandas criminales. Las autoridades ya iniciaron investigaciones.
Fiscalía empezó interrogatorios por denuncia de intimidaciones contra periodistas en Barranquilla
Tres medios de comunicación de Barranquilla se vieron afectados en los últimos días por intimidaciones y amenazas que provendrían de bandas criminales.
El Heraldo rechaza amenazas de Los Costeños: "Una clara intimidación al ejercicio del periodismo"
El comunicado de El Heraldo agrega que "en los últimos días" ese medio ha sido "objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales que por distintos medios intentan divulgar sus mensajes.
Final inesperado: camarógrafo olvidó a reportera que informaba sobre el excesivo precio de gasolina
Mientras la periodista informaba, el camarógrafo se dejó seducir por el despampanante paso de una figura femenina.
Gustavo Petro, quien padece coronavirus, recibió terapia con oxígeno y ya se la retiraron
El congresista, próximo a cumplir 61 años, viajó hace unas semanas a Europa a visitar a algunos de sus hijos y al parecer allí se contagió del virus.
Periodismo despide a Lola Salcedo, la periodista hallada muerta en su casa de Puerto Colombia
A través de redes sociales amigos y colegas le han expresado sus condolencias a la familia por su inesperada partida. Lola Salcedo era exaltada por su pluma y por ser una promotora de la cultura de la región Caribe.
Desde el 1 de marzo, Erika Fontalvo asume dirección de El Heraldo
El periódico barranquillero anunció a sus lectores que este mes se realizará el empalme con el actual director, Marco Schwartz.