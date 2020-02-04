Publicidad

Blu Radio  / El Heraldo

El Heraldo

  • Juan B Fernández.
    Juan B Fernández.
    Suministrada.
    Caribe

    Murió Juan B Fernández, reconocido periodista y exdirector de El Heraldo en Barranquilla

    Juan B Fernández se desempeñó como director consejero de El Heraldo y fue una de las voces más influyentes de la región Caribe.

  • el heraldo.jpeg
    Fachada de El Heraldo.
    Suministrada por El Heraldo.
    Caribe

    Grupo Semana firma acuerdo para adquirir el 100 % de El Heraldo de Barranquilla

    "La transacción está sujeta a ciertas condiciones", informó el diario barranquillero.

  • el heraldo.jpeg
    Fachada de El Heraldo.
    Suministrada por El Heraldo.
    Caribe

    Hombres que entraron armados a El Heraldo son cinco miembros de la UNP

    La Unidad Nacional de Protección confirmó que en el caso de intimidaciones a periodistas del diario El Heraldo, son cinco los comprometidos que pertenecen a este programa: dos protegidos y tres escoltas.

  • el heraldo.jpeg
    Fachada de El Heraldo.
    Suministrada por El Heraldo.
    Sociedad

    La SIP repudia la intimidación de bandas criminales contra medios en Barranquilla

    Tres medios de comunicación de Barranquilla se vieron afectados en los últimos días por intimidaciones y amenazas que provendrían de bandas criminales. Las autoridades ya iniciaron investigaciones.

  • el heraldo.jpeg
    Fachada de El Heraldo.
    Suministrada por El Heraldo.
    Caribe

    Fiscalía empezó interrogatorios por denuncia de intimidaciones contra periodistas en Barranquilla

    Tres medios de comunicación de Barranquilla se vieron afectados en los últimos días por intimidaciones y amenazas que provendrían de bandas criminales.

  • 1803_BLU Radio. Foto referencia / Foto: AFP
    BLU Radio. Foto referencia / Foto: AFP
    Caribe

    El Heraldo rechaza amenazas de Los Costeños: "Una clara intimidación al ejercicio del periodismo"

    El comunicado de El Heraldo agrega que "en los últimos días" ese medio ha sido "objeto de presiones e intimidaciones de actores armados ilegales que por distintos medios intentan divulgar sus mensajes.

  • Camarógrafo pierde su concentración en México
    Camarógrafo pierde su concentración en México
    Foto: Twitter Musso
    Sociedad

    Final inesperado: camarógrafo olvidó a reportera que informaba sobre el excesivo precio de gasolina

    Mientras la periodista informaba, el camarógrafo se dejó seducir por el despampanante paso de una figura femenina.

  • Gustavo Petro.jpeg
    Gustavo Petro
    Foto: AFP
    Política

    Gustavo Petro, quien padece coronavirus, recibió terapia con oxígeno y ya se la retiraron

    El congresista, próximo a cumplir 61 años, viajó hace unas semanas a Europa a visitar a algunos de sus hijos y al parecer allí se contagió del virus.

  • Tomada de twitter de Lola Salcedo.JPG
    Foto: Tomada de Twitter de Lola Salcedo
    Administrador
    Caribe

    Periodismo despide a Lola Salcedo, la periodista hallada muerta en su casa de Puerto Colombia

    A través de redes sociales amigos y colegas le han expresado sus condolencias a la familia por su inesperada partida. Lola Salcedo era exaltada por su pluma y por ser una promotora de la cultura de la región Caribe.

  • 354373_BLU Radio// Erika Fontalvo. Foto: Instagram @erika.fontalvo
    BLU Radio// Erika Fontalvo. Foto: Instagram @erika.fontalvo
    Sociedad

    Desde el 1 de marzo, Erika Fontalvo asume dirección de El Heraldo

    El periódico barranquillero anunció a sus lectores que este mes se realizará el empalme con el actual director, Marco Schwartz.

