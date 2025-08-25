Murió Juan B Fernández, reconocido periodista y exdirector de El Heraldo en Barranquilla

A sus 99 años murió este lunes Juan B. Fernández Renowitzky, el reconocido periodista, jurista y líder de la costa Caribe, también reconocido por su papel como director del periódico El Heraldo de Barranquilla.

Juan B Fernández se desempeñó como director consejero de El Heraldo y fue una de las voces más influyentes de la región Caribe durante las últimas décadas. Su trayectoria no solo fue marcada por el periodismo, sino también se destacó en los debates políticos y sociales de Colombia.

Nació el 22 de marzo del año 1926 y estudió derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Realizó estudios en filosofía en La Soborna de París y en Harvard. Antes de volcarse al mundo del periodismo ejerció como juez municipal, magistrado del Tribunal Superior del Atlántico y rector de la Universidad de Atlántico.



Su compromiso con el Caribe

Este trabajo quedó reflejado en la Asamblea Constituyente de 1991, donde fue un firme impulsor de los artículos 306 y 307 de la Constitución, que abrieron el camino para el reconocimiento de las regiones administrativas con autonomía propia.

Asimismo, fue el creador de la reconocida “Tertulia de El Heraldo”, un espacio ciudadano que se convirtió en referente para el análisis de los principales temas de interés público.

La noticia de su muerte generó múltiples reacciones en el ámbito político y académico. El gobernador del Atlántico destacaron su visión liberal, su defensa de la autonomía regional y su capacidad de modernizar el ejercicio periodístico.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Juan B. Fernández Renowitzky, hombre Caribe, liberal y defensor de la gente. Durante años luchó por una región autónoma y promovió la modernización del diario El Heraldo. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos", escribió el mandatario.

