Refuerzan seguridad en Atlántico con activación de comando policial y más cámaras de seguridad

Este jueves 21 de agosto finalmente se puso en funcionamiento el nuevo comando de Policía departamental para el Atlántico, una megaestructura que necesitó una inversión de 45 mil millones de pesos, la mitad de estos anunciados inicialmente en junio de 2024 cuando fue inaugurado, aunque desde entonces estaba sin funcionar.

De hecho, las demoras en su puesta en acción habían captado la atención de la Contraloría, ente que reportó un hallazgo fiscal superior a los $453 millones, en el que evidenció pagos sin el cumplimiento de tareas y demás irregularidades como aumentos injusticados en los valores de las actividades.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, invitado especial a la cita, aseguró que ahora los uniformados estarán más cerca del centro del departamento y que su anterior Comando, ubicado en el municipio de Soledad, será sometido a mejoras.

“Este proyecto es fruto de la unión entre el Gobierno Nacional y la Gobernación de Atlántico. El valor asciende a los 45.000 millones de pesos. Al crear este Comando, habrán cerca de 300 hombres que se pasarán para acá, estando más cerca de donde realmente trabajan”, dijo inicialmente.

“El Comando ubicado en Los Almendros, Soledad, se habilitará para una reestructuración ya por parte de la Gobernación, para que entonces sea un centro de seguridad mucho más apropiado para prestar este servicio para el departamento”, agregó.

Además de este anuncio, se confirmó la implementación de más de 400 cámaras de seguridad que reforzarán la vigilancia en los municipios que están por fuera del área metropolitana de Barranquilla y ayudarán a reconocer rápidamente a las personas con antecedentes penales.

“Estamos hablando de un sistema integral que incluye 120 cámaras de movimiento en 360 grados, ósea pueden girar sobre su eje con alta definición. Otras 140 cámaras con lectura automática de placas y 19 de licencias dinámicas de analítica e inteligencia artificial, así esas fotografías pueden llegar a una base de datos, y en cuestión de milésimas de segundo, el sistema responde con todos los antecedentes de penales de la persona.

En esa línea, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional, agregó que arreciará la ofensiva contra el crimen hasta convertir al Atlántico en uno de los departamentos más seguros de Colombia.

“Vamos a doblegar a las distintas manifestaciones del multicrimen, con tal propósito estamos haciendo los ajustes necesarios para consolidar los cinco lineamientos institucionales y la estrategia diferencial para el Atlántico, mediante la ampliación del número de expertos en investigación criminal, la inteligencia, el grupo anti-extorsión y la adquisición de nuevas capacidades logísticas, tecnológicas, que incluye el uso de drones e inteligencia artificial”, apuntó.

Este comando funcionará las 24 horas y abarcará todas las capacidades operativas de la Policía Nacional, incluyendo la Sijin, Gaula, Tránsito, Carabineros, Goes, Policía Ambiental, Patrulla Púrpura, Infancia y Adolescencia, entre otras unidades.