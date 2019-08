Por: Kenneth Torres, BLU Radio

Ante el llamado a indagatoria, para el próximo 8 de octubre en la Corte Suprema de Justicia, el expresidente y actual senador de la República Álvaro Uribe Vélez aseguró que siempre le da la cara a la Justicia porque no ha cometido delitos.

“Siempre le doy la cara a la Corte Suprema, a la justicia colombiana. Me han fijado el 8 de octubre la fecha de indagatoria. Destaco que ese auto ordena la práctica de 29 nueve pruebas que no las habían hecho y que hay que apurarse para cumplirle a la corte con esas 39 pruebas. Estamos listos ante la corte y ante la opinión colombiana porque he trabajado por este país con amor y con honradez. Seguramente he cometidos errores, pero jamás delitos. Yo defiendo mi honra con toda vehemencia, pero no he violado las leyes”, expresó Uribe.

El expresidente tendrá que asistir a la diligencia judicial con su abogado para responder el cuestionario de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el caso que se le adelanta.

La indagatoria, por el momento, es el próximo 8 de octubre a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la Sala de Instrucción, que se encuentran en el norte de la capital del país.

Publicidad

undefined