Subcontralor de Antioquia se presentará ante la justicia esta semana: defensor

Cinco días cumple prófugo de la justicia el subcontralor de Antioquia, Rubén Darío Naranjo, acusado por la Fiscalía de también pertenecer a la presunta red de corrupción de la “Contraloría de Bolsillo”, por la que ya hay 10 personas capturadas, entre ellas el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña.

“No está en fuga y no está huyendo de la Justicia, como lo ha querido presentar la Fiscalía. El doctor Rubén Darío simplemente fue sorprendido con esa orden de captura mientras disfrutaba de sus vacaciones. Tiene un itinerario, lo va a cumplir y se va a hacer presente. Él no es un hombre que viaje en primera clase o ejecutiva para decir que cambia el tiquete de las 8:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde. Esta misma semana se va a presentar ante un juez en Medellín”, le dijo a BLU Radio el abogado del subcontralor, Jesús Albeiro Yépez.

Publicidad

Le puede interesar: Estos son los lujosos bienes de capturados por corrupción en la Contraloría de Antioquia

El abogado también habló de los bienes del subcontralor Naranjo que han sido ocupados por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.

“Es un patrimonio familiar que adquirió hace más de 15 años y que no está en nada relacionado con las funciones públicas que viene cumpliendo. Ha formado después de muchos años de trabajo y de esfuerzo de un pequeño patrimonio familiar”, agregó.

El abogado Yépez ya se comunicó con la Fiscalía y el juez del caso y, según pudo establecer BLU Radio, han acordado la presentación de Naranjo ante la justicia al final de esta semana.

Publicidad