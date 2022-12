“Temo por mi vida”: pediatra agredida en Barranquilla tiene miedo de sus atacantes

Dalila Peñaranda, la pediatra agredida brutalmente por sus vecinos por pedirles que bajaran el volumen en el barrio Villa Santos en el norte de Barranquilla, habló en Mañanas BLU sobre el caso. La mujer aseguró que teme por su vida.

“Sí, claro, de verdad. En el edificio todos estamos muy preocupados con respecto a la situación. Eso lo manifesté en la Fiscalía y el día que puse mi denuncia”, declaró.

Las imágenes del salvaje ataque, contra la mujer y una empleada, se hicieron virales en redes y dieron pie no solo a sanciones, sino además al desalojo de los protagonistas de los desmanes.

“Ni siquiera yo conocía personalmente a mis vecinos. Sabía de ellos porque pertenezco al comité de convivencia. Les venimos haciendo un seguimiento desde junio del año pasado por estas situaciones, pero no los conocía personalmente. A los dos hombres que nos atacaron posteriormente jamás en la vida los había visto”, afirmó la pediatra.

La agredida habló sobre las lesiones que sufrió junto a la persona que le ayuda en las labores en el hogar llamada Carmen. “El mayor compromiso es a nivel del ojo. Sin embargo, con el favor de Dios no va a dejar secuelas, por lo menos eso fue lo que me dijo el retinólogo. Tengo un edema importante en la retina, pero con el tratamiento va a mejorar”, afirmó.

“Afortunadamente ella (Carmen) está bien, tuvo equimosis, morados, hematomas, pero está hacia la mejoría”, indicó.

Según la señora Peñaranda, no imaginaba que en al apartamento se celebraba una fiesta con tantas personas.

“Yo no sabía que era una fiesta de esa magnitud. Yo asumí que la fiesta era de su mismo núcleo familiar”, contó.

La víctima de la agresión contó que cuando fue a hacer el reclamo estaba en compañía de un policía del cuadrante y un vigilante. Además, afirmó que la primera persona que la agredió fue una mujer identificada como Fanny, supuesta esposa del arrendatario de la vivienda y quien le dio un golpe en el rostro. De acuerdo con Peñaranda, el mayor castigo lo recibió el uniformado.

“La mayor parte de los golpes los recibe el policía. Él me estaba ayudando a sacar de ese tumulto de personas”, declaró.

Dalila Peñaranda contó que los vecinos, no contentos con agredirla en los pasillos, ingresaron a su apartamento a proseguir con el ataque, pero la reacción del policía evitó que sufriera más daños.

"Lo que más me sorprende es que dos personas que no me conocen y no tenían nada que ver con la discusión salen a atacarme", relató Peñaranda.

Por otro lado, Dalila señaló que desconoce si a su domicilio ha llegado alguien a disculparse. Sin embargo tuvo conocimiento de que una señora se acercó al lugar.

"Alguien me comentó que se acercó una señora a decir que necesitaba hablar conmigo con relación a lo del video para ofrecerme una disculpas, pero no tengo identificado quien es la persona", contó la doctora.

Escuche a Dalila Peñaranda en entrevista con Mañanas BLU: