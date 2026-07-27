Alquiler de rostros para IA en China: 27 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 27 de julio:

Alquiler de rostros para inteligencias artificiales en China: El auge de los "microdramas" —novelas cortas y verticales para celulares— ha impulsado un mercado donde personas alquilan su cara por $15 para entrenar modelos de IA. Esto genera preocupación por la pérdida de privacidad, el uso de deepfakes y la posible suplantación no autorizada de la imagen personal. Integración de un contador de vistas en los canales de WhatsApp: La aplicación de mensajería implementa una métrica de visualizaciones para las publicaciones en los canales de difusión. Esta función permitirá a empresas y creadores de contenido evaluar con mayor precisión el nivel de interés de su audiencia y optimizar sus estrategias de comunicación. Hito médico con cirugías remotas y autónomas con robots: Se destacaron los avances en el campo de la salud tras la realización exitosa de procedimientos quirúrgicos en animales mediante robots teledirigidos e independientes. Estas tecnologías prometen democratizar el acceso a cirugías especializadas en regiones de difícil acceso o con conectividad limitada. Transformación y brecha de talento en la industria de la animación: Fernando Hernández, de la Universidad UDIT, analizó cómo el streaming y la IA generativa están modificando la producción de animación. Subrayó que la creatividad y el trabajo en equipo siguen siendo insustituibles, y que la IA debe entenderse como una herramienta complementaria y no como un reemplazo de los animadores. Nuevas medidas de seguridad en WhatsApp y Google: Para evitar accesos no autorizados y robos de información, WhatsApp prueba la implementación de códigos de seguridad alfanuméricos en lugar del tradicional PIN de seis dígitos. Por su parte, Google avanza en el uso de biometría y la toma de selfies como métodos de verificación para recuperar el acceso a las cuentas de Gmail.