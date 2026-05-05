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Cerebros hiperestimulados: 5 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 5 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 5 de mayo:

  • Los artistas y famosos que no participaron en la reciente edición de la Met Gala por la presencia de Jeff Bezos.
  • Mauricio Tovar detalló el despido del 14 % de los trabajadores de Coinbase, la empresa más importante de criptomonedas en Estados Unidos.
  • El neurocientífico y escritor Mariano Sigman habló de las consecuencias de los cerebros hiperestimulados al estar siempre observando pantallas o escuchando algo.

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