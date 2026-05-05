Cerebros hiperestimulados: 5 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 5 de mayo:

Los artistas y famosos que no participaron en la reciente edición de la Met Gala por la presencia de Jeff Bezos.

Mauricio Tovar detalló el despido del 14 % de los trabajadores de Coinbase , la empresa más importante de criptomonedas en Estados Unidos.

, la empresa más importante de criptomonedas en Estados Unidos. El neurocientífico y escritor Mariano Sigman habló de las consecuencias de los cerebros hiperestimulados al estar siempre observando pantallas o escuchando algo.