Colombia te busca: 25 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 25 de agosto:



Demandan a Twitch y Amazon por usar contenido de streamers para entrenar sus inteligencias artificiales.

por usar contenido de streamers para entrenar sus inteligencias artificiales. Aprenda cómo activar desde su celular la identificación de ciertos sonidos (bebé, ladridos, timbre) y así su dispositivo le avisa cuando esté haciendo algo diferente.

(bebé, ladridos, timbre) y así su dispositivo le avisa cuando esté haciendo algo diferente. Óscar Conde, creador plataforma Colombia te busca, explicó cómo funciona la plataforma web que ayuda a encontrar desaparecidos tras terremoto en el país el 10 de agosto.