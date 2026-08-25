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Colombia te busca: 25 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 25 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 25 de agosto:

  • Demandan a Twitch y Amazon por usar contenido de streamers para entrenar sus inteligencias artificiales.
  • Aprenda cómo activar desde su celular la identificación de ciertos sonidos (bebé, ladridos, timbre) y así su dispositivo le avisa cuando esté haciendo algo diferente.
  • Óscar Conde, creador plataforma Colombia te busca, explicó cómo funciona la plataforma web que ayuda a encontrar desaparecidos tras terremoto en el país el 10 de agosto.

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