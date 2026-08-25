Colombia te busca: 25 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 25 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 25 de agosto:
- Demandan a Twitch y Amazon por usar contenido de streamers para entrenar sus inteligencias artificiales.
- Aprenda cómo activar desde su celular la identificación de ciertos sonidos (bebé, ladridos, timbre) y así su dispositivo le avisa cuando esté haciendo algo diferente.
- Óscar Conde, creador plataforma Colombia te busca, explicó cómo funciona la plataforma web que ayuda a encontrar desaparecidos tras terremoto en el país el 10 de agosto.