Desinformación tras terremoto: 12 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 12 de agosto:



El CEO de Nvidia manifestó cuáles serán esas carreras que nunca serán sustituidas por la inteligencia artificial: electricistas y plomeros.

Mucho cuidado con lo que ve y comparte en redes sociales durante estas horas post terremoto en Colombia, pues puede generar desinformación.

Camilo Prieto, director general de la Red Nuclear Colombiana y embajador académico del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear (WINS) en Colombia, habló sobre la campaña 'Chocó te necesita' para enviar ayuda a ese departamento por el terremoto.