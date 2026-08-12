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Desinformación tras terremoto: 12 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 12 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 12 de agosto:

  • El CEO de Nvidia manifestó cuáles serán esas carreras que nunca serán sustituidas por la inteligencia artificial: electricistas y plomeros.
  • Mucho cuidado con lo que ve y comparte en redes sociales durante estas horas post terremoto en Colombia, pues puede generar desinformación.
  • Camilo Prieto, director general de la Red Nuclear Colombiana y embajador académico del Instituto Mundial de Seguridad Nuclear (WINS) en Colombia, habló sobre la campaña 'Chocó te necesita' para enviar ayuda a ese departamento por el terremoto.

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