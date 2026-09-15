¿El peligro es la IA o los humanos? 15 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 15 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 15 de septiembre:
- Los líderes de compañías como Anthropic y OpenAI piden desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificial para que los reguladores puedan ponerse al día.
- Freddy Vega, cofundador y CEO de la compañía Platzi, analizó las advertencias que han realizado sobre la IA, si se trata de una jugada económica y el uso que le pueden dar las personas a la inteligencia artificial puede direccionar su futuro.
- Un estudio evidenció que los estudiantes, al usar la inteligencia artificial para hacer las tareas, están gastando el doble del tiempo mientras buscan "tapar el rastro" del uno de la misma.