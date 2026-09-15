¿El peligro es la IA o los humanos? 15 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 15 de septiembre:



Los líderes de compañías como Anthropic y OpenAI piden desacelerar el desarrollo de la inteligencia artificia l para que los reguladores puedan ponerse al día.

l para que los reguladores puedan ponerse al día. Freddy Vega, cofundador y CEO de la compañía Platzi, analizó las advertencias que han realizado sobre la IA, si se trata de una jugada económica y el uso que le pueden dar las personas a la inteligencia artificial puede direccionar su futuro.

si se trata de una jugada económica y el uso que le pueden dar las personas a la inteligencia artificial puede direccionar su futuro. Un estudio evidenció que los estudiantes, al usar la inteligencia artificial para hacer las tareas, están gastando el doble del tiempo mientras buscan "tapar el rastro" del uno de la misma.