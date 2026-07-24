Estudio de Google sobre el uso de la IA: 24 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 24 de jul, 2026
Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 24 de julio:
- Estudio de Google sobre el uso de la Inteligencia Artificial en el trabajo: El análisis "Atlas", realizado sobre 15 millones de chats anonimizados con Gemini en 150 países, reveló que menos del 10% de las interacciones laborales automatizan una tarea por completo. La mayoría del uso de la IA se concentra fuera del ámbito laboral o en labores cotidianas como la generación de ideas y la investigación ligera.
- OpenAI y Jony Ive exploran nuevos dispositivos de hardware para la IA: OpenAI y el exdiseñador estrella de Apple están colaborando en el desarrollo de hardware especializado. Entre sus primeros prototipos se encuentra el "Codex Micro", un miniteclado de 13 teclas con atajos e indicadores luminosos diseñado para agilizar el trabajo de desarrolladores y reducir la dependencia de pantallas tradicionales.
- Entrevista sobre el diseño visual y la fotografía en "House of the Dragon": El cinematógrafo mexicano Alejandro Martínez compartió detalles sobre su trabajo en la tercera temporada de la exitosa serie de HBO Max. Explicó los retos estéticos y técnicos para iluminar escenas complejas de época medieval e integrar visualmente a los dragones creados por computadora de manera orgánica.
- Lanzamiento de "Loopsy" en Colombia: Juan David Enríquez, cofundador de Loopsy, presentó este nuevo ecosistema social en Bogotá que recompensa el tiempo de navegación y la interacción de los usuarios. La plataforma convierte la atención digital en beneficios tangibles, como bonos y descuentos canjeables en empresas y comercios locales.
- El debate sobre la adaptación y evolución tecnológica de las nuevas generaciones: Los conductores discutieron cómo las generaciones más jóvenes adoptan las herramientas digitales, cuestionando si el acceso masivo a la tecnología promueve el aprendizaje profundo o la dependencia de soluciones fáciles que fomentan el desinterés intelectual.