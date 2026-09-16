Evento de e-comerce en Bogotá: 16 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 16 de septiembre:



En el Movistar Arena se realizó el evento de e-comerce más importante de Latinoamérica con el Mercado Libre Experience.

Matemáticos tienen la teoría de que si la IA resuelve todos los problemas matemáticos, también se resolvería el de la conciencia y empezaría a comportarse como un humano.

Gabriel Gutiérrez, gerente general de MINCA Electric, contó cómo más del 20 % de sus ventas son a través del comercio electrónico. Hace ocho años empezó este proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas.