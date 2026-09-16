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Evento de e-comerce en Bogotá: 16 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 16 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 16 de septiembre:

  • En el Movistar Arena se realizó el evento de e-comerce más importante de Latinoamérica con el Mercado Libre Experience.
  • Matemáticos tienen la teoría de que si la IA resuelve todos los problemas matemáticos, también se resolvería el de la conciencia y empezaría a comportarse como un humano.
  • Gabriel Gutiérrez, gerente general de MINCA Electric, contó cómo más del 20 % de sus ventas son a través del comercio electrónico. Hace ocho años empezó este proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas.

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