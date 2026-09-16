Evento de e-comerce en Bogotá: 16 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 16 de sept, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 16 de septiembre:
- En el Movistar Arena se realizó el evento de e-comerce más importante de Latinoamérica con el Mercado Libre Experience.
- Matemáticos tienen la teoría de que si la IA resuelve todos los problemas matemáticos, también se resolvería el de la conciencia y empezaría a comportarse como un humano.
- Gabriel Gutiérrez, gerente general de MINCA Electric, contó cómo más del 20 % de sus ventas son a través del comercio electrónico. Hace ocho años empezó este proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas.