IA, artesanías y riesgo para el patrimonio cultural: 20 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

En esta edición de La Nube del miércoles 20 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:



Novedades de inteligencia artificial presentadas por Google en el Google I/O 2026.



presentadas por Google en el Google I/O 2026. Nuevos asistentes virtuales, buscador con IA y gafas inteligentes de Google.



buscador con IA y gafas inteligentes de Google. Debate sobre las gafas inteligentes de Meta y Google.



de Meta y Google. Experimentos de Colossal Biosciences para recrear especies extintas y avances en clonación.



para recrear especies extintas y avances en clonación. Conversación sobre ética y límites de la clonación humana y animal.



de la clonación humana y animal. Truco tecnológico para detectar garrapatas en mascotas usando la cámara del celular.



en mascotas usando la cámara del celular. Reseña del videojuego Forza Horizon 6.



Entrevista con Ana María Frías, arquitecta, directora creativa y exgerente de Artesanías de Colombia

Habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en las artesanías y el patrimonio cultural.

Escuche el programa completo aquí: