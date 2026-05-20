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IA, artesanías y riesgo para el patrimonio cultural: 20 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de may, 2026

En esta edición de La Nube del miércoles 20 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:

  • Novedades de inteligencia artificial presentadas por Google en el Google I/O 2026.
  • Nuevos asistentes virtuales, buscador con IA y gafas inteligentes de Google.
  • Debate sobre las gafas inteligentes de Meta y Google.
  • Experimentos de Colossal Biosciences para recrear especies extintas y avances en clonación.
  • Conversación sobre ética y límites de la clonación humana y animal.
  • Truco tecnológico para detectar garrapatas en mascotas usando la cámara del celular.
  • Reseña del videojuego Forza Horizon 6.
  • Entrevista con Ana María Frías, arquitecta, directora creativa y exgerente de Artesanías de Colombia
    Habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en las artesanías y el patrimonio cultural.

Escuche el programa completo aquí:

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