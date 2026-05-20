IA, artesanías y riesgo para el patrimonio cultural: 20 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 20 de may, 2026
En esta edición de La Nube del miércoles 20 de mayo de 2026. Estos fueron los temas del programa de hoy:
- Novedades de inteligencia artificial presentadas por Google en el Google I/O 2026.
- Nuevos asistentes virtuales, buscador con IA y gafas inteligentes de Google.
- Debate sobre las gafas inteligentes de Meta y Google.
- Experimentos de Colossal Biosciences para recrear especies extintas y avances en clonación.
- Conversación sobre ética y límites de la clonación humana y animal.
- Truco tecnológico para detectar garrapatas en mascotas usando la cámara del celular.
- Reseña del videojuego Forza Horizon 6.
- Entrevista con Ana María Frías, arquitecta, directora creativa y exgerente de Artesanías de Colombia
Habló sobre el impacto de la inteligencia artificial en las artesanías y el patrimonio cultural.
Escuche el programa completo aquí: