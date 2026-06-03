La credibilidad de la palabra de Musk: 3 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este lunes, 3 de junio:



Estudios demuestran que lo que dice el magnante Elon Musk solo se cumple en un 13 %. Esto aplica para lanzamientos o innovaciones tecnológicas de sus diferentes compañías.

Esto aplica para lanzamientos o innovaciones tecnológicas de sus diferentes compañías. VigIA, la aplicación que utiliza inteligencia artificial para alertar en tiempo real a los padres de familia los riesgos que puedan estar presentando sus hijos ante audios o contenidos que puedan presentarse en redes sociales.

los riesgos que puedan estar presentando sus hijos ante audios o contenidos que puedan presentarse en redes sociales. Juan Felipe Forero, PHD en Antropología Digital y profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Los Andes, explicó las consecuencias de que los jóvenes creen vínculos afectivos con novias virtuales.