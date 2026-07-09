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La IA aplicada a la salud: 9 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 9 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 9 de julio:

  1. Crean Flare AI, una plataforma para reportar errores y riesgos de la inteligencia artificial, incluyendo alucinaciones, desinformación y respuestas potencialmente peligrosas.
  2. La IA aplicada a la salud: entrevista con Arcángel AI, una herramienta que analiza historias clínicas para detectar pacientes con alto riesgo de enfermedades antes de que se desarrollen.
  3. El Mundial 2026, un fenómeno tecnológico: la FIFA reveló cifras récord de consumo digital, infraestructura de fibra óptica, tráfico de datos y ciberseguridad durante el torneo.
  4. El VAR y la tecnología arbitral: análisis sobre el fuera de juego semiautomático, el uso de sensores y por qué la polémica continúa pese a los avances tecnológicos.
  5. Ciberseguridad durante el Mundial y las vacaciones: alertan sobre estafas relacionadas con reservas, entradas falsas, apuestas ilegales, phishing y fraudes impulsados por inteligencia artificial.
  6. Los pagos digitales ganan terreno: conversación sobre el auge de las billeteras digitales, la reducción del uso del efectivo y las recomendaciones para evitar fraudes en transacciones electrónicas.

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