La IA aplicada a la salud: 9 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 9 de julio:

Crean Flare AI, una plataforma para reportar errores y riesgos de la inteligencia artificial, incluyendo alucinaciones, desinformación y respuestas potencialmente peligrosas. La IA aplicada a la salud: entrevista con Arcángel AI, una herramienta que analiza historias clínicas para detectar pacientes con alto riesgo de enfermedades antes de que se desarrollen. El Mundial 2026, un fenómeno tecnológico: la FIFA reveló cifras récord de consumo digital, infraestructura de fibra óptica, tráfico de datos y ciberseguridad durante el torneo. El VAR y la tecnología arbitral: análisis sobre el fuera de juego semiautomático, el uso de sensores y por qué la polémica continúa pese a los avances tecnológicos. Ciberseguridad durante el Mundial y las vacaciones: alertan sobre estafas relacionadas con reservas, entradas falsas, apuestas ilegales, phishing y fraudes impulsados por inteligencia artificial. Los pagos digitales ganan terreno: conversación sobre el auge de las billeteras digitales, la reducción del uso del efectivo y las recomendaciones para evitar fraudes en transacciones electrónicas.