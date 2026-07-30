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Novedad en Spotify para entrenar: 30 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 30 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de jul, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 30 de julio:

  • Spotify tiene nuevo modo para aquellas personas que les gusta correr con música.
  • Se cumplen 25 años de Google Imágenes: la herramienta que ayuda a las personas a encontrar la descripción de lo que se busca a través de una foto.
  • Silvia Rubies, directora de Comunicaciones de Gleeden para Latinoamérica, habló de cómo esta plataforma ayuda a cuadrar encuentros matrimoniales con otras parejas.

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