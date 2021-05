3 de mayo de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este lunes, en Mañanas BLU, el secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez , aseguró que las cifras del Dane sobre 3.357.000 pobres monetarios en la capital del país se deben a que en la ciudad es más costoso vivir.

“La línea de pobreza, cuánto vale no ser pobre, el ingreso que una familia debe tener para ser considerada no pobre en Bogotá, es mayor que en el resto del país y en el resto de las ciudades”, dijo

Escuche también a Hugo Ospina, líder de la facción de taxistas que se marginó de las protestas de este lunes, quien se refirió a las razones de abstenerse de participar en las movilizaciones y de la presunta llamada al ponente del proyecto de regularización de plataformas, el representante Oswaldo Arcos, para amenazar con duras protestas si la iniciativa seguía su curso en el Congreso.

"De mi boca no ha salido que si el proyecto no se hundía, íbamos a armar la de Troya. Yo jamás he llamado a un funcionario a constreñirlo", sostuvo Ospina.

En el plano internacional, la destitución de un grupo de jueces en la Corte Suprema de El Salvador, hecha por el presidente Nayib Bukele con el apoyo de congresistas favorables, nuevamente encendió las alarmas por su autoritarismo. Sobre el tema, habló el periodista José Luis Sanz, corresponsal del medio El Faro en Washington.

"Bukele controla dos tercios de la Asamblea Legislativa, lo cual le permitió tener los votos suficientes para tomar medidas tan agresivas como la destitución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y del fiscal general", declaró Sanz.

No se pierda al ministro de Defensa, Diego Molano, quien se refirió a los enfrentamientos entre miembros de la fuerza pública y manifestantes en el territorio nacional, en medio de denuncias de abusos y violaciones a los derechos humanos. El funcionario aseguró que desde el Gobierno no se han emitido órdenes diferentes al restablecimiento del orden y la normalidad cuando hay vandalismo.

En el tema central, las denuncias de abusos de la Policía en las protestas. Alejandro Lanz, codirector organización Temblores, habló en Mañanas BLU sobre las denuncias de abuso policial contra manifestantes en el marco de las protestas del paro nacional contra la reforma tributaria. Según el defensor de Derechos Humanos en los últimos días se han registrado llamadas alarmantes por "el actuar desmedido de la fuerza pública" .

"Fueron llamadas muy alarmantes, desde las 12:00 de la noche del día de ayer hasta las 3:00 de la mañana. La gente llamaba a denunciar que el Esmad estaba disparando directamente contra los conjuntos residenciales, que el Esmad estaba metiéndose a las casas de manera arbitraria y violenta a agredir a los manifestantes y toda una serie de denuncias hasta un homicidio en directo que vimos", afirmó Lanz.

