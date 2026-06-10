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Análisis de la intervención de Petro en la ONU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 10 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de junio de 2026:

  • Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales, habló de la presencia del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU.
  • Viviane Morales, exfiscal general de la Nación, se refirió del auto de la representante Gloria Arizabaleta que suspendía al presidente Gustavo Petro sin llevarlo a la votación de la Comisión de Acusación.
  • Andrés Gómez, coordinador Latam de la iniciativa del Tratado Fósil, abordó sobre el fracking, que se ha reactivado como un tema central en la contienda electoral colombiana.

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