Análisis de la intervención de Petro en la ONU: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, miércoles 10 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 10 de junio de 2026:



Mauricio Jaramillo, viceministro de Asuntos Multilaterales , habló de la presencia del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU.

, habló de la presencia del presidente Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU. Viviane Morales, exfiscal general de la Nación, se refirió del auto de la representante Gloria Arizabaleta que suspendía al presidente Gustavo Petro sin llevarlo a la votación de la Comisión de Acusación.

Andrés Gómez, coordinador Latam de la iniciativa del Tratado Fósil, abordó sobre el fracking, que se ha reactivado como un tema central en la contienda electoral colombiana.

Escuche el programa completo aquí: