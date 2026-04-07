Análisis sobre la tensión en Medio Oriente: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 7 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 7 de marzo de 2026:



Ryma Sheermohammadi, analista sociopolítica especializada en Irán , habló sobre la situación en Medio Oriente, tras conocerse que Irán no ha aceptado el plan de cese al fuego de 45 puntos presentado por Estados Unidos y Pakistán.

, habló sobre la situación en Medio Oriente, tras conocerse que Irán no ha aceptado el plan de cese al fuego de 45 puntos presentado por Estados Unidos y Pakistán. Luis Ignacio Jacome, profesor de cátedra de economía de la Universidad Georgetown , se refirió sobre la decisión del Gobierno de proponer un cambio en el funcionamiento del Banco de la República, a partir de su experiencia en el estudio de la historia de los bancos centrales en América Latina durante los últimos 100 años.

, se refirió sobre la decisión del Gobierno de proponer un cambio en el funcionamiento del Banco de la República, a partir de su experiencia en el estudio de la historia de los bancos centrales en América Latina durante los últimos 100 años. María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico y presidenta de la Red Pro , abordó las alertas de los gremios empresariales del país frente a posibles amenazas contra el proceso electoral.

, abordó las alertas de los gremios empresariales del país frente a posibles amenazas contra el proceso electoral. Jineth Bedoya, periodista, escritora y activista colombiana contra la violencia de género , detalló la inauguración del Centro Investigativo y de Memoria “No es Hora de Callar”.

, detalló la inauguración del Centro Investigativo y de Memoria “No es Hora de Callar”. Luis Carlos Orejarena, vocero de la Asociación Accionistas Amigos de Ecopetrol, analizó la decisión de que Ricardo Roa salga temporalmente de su cargo.

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