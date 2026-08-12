Ayuda internacional tras terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de agosto 2026

Actualizado: 12 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 12 de agosto de 2026:
- Eduardo Vélez Soto, doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres, analizó la capacidad de Colombia para atender la emergencia y la llegada de rescatistas internacionales. Señaló que, después de las primeras 72 horas, es necesario relevar a los equipos que trabajan en las zonas afectadas y recurrir a capacidades y tecnología especializada del exterior.
- Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó cómo se coordinó la atención durante las primeras horas posteriores al terremoto y defendió la capacidad técnica que tenía la entidad al momento de la emergencia.
- Camilo Sánchez, presidente de Andesco, entregó un balance sobre el restablecimiento de los servicios públicos y las telecomunicaciones en las regiones afectadas por el terremoto.
- Juan Sebastián Ramos Velasco, alcalde de Calarcá y presidente de ASO Intermedias, habló de las afectaciones que dejó el terremoto en las ciudades intermedias del país, donde se reportan miles de viviendas y personas damnificadas.
- Sofía Monsalve, subdirectora de Desarrollo Regional de la Sociedad de Mejoras de Pereira, explicó cómo pueden ayudar los ciudadanos a las víctimas del terremoto en Risaralda. Señaló que entre las principales necesidades están kits de aseo, ropa nueva, colchones, sábanas, almohadas, toallas, plantas eléctricas e insumos médicos.
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