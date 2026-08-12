Ayuda internacional tras terremoto: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 12 de agosto 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 12 de agosto de 2026:



Eduardo Vélez Soto, doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres, analizó la capacidad de Colombia para atender la emergencia y la llegada de rescatistas internacionales. Señaló que, después de las primeras 72 horas, es necesario relevar a los equipos que trabajan en las zonas afectadas y recurrir a capacidades y tecnología especializada del exterior.

Javier Pava, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, explicó cómo se coordinó la atención durante las primeras horas posteriores al terremoto y defendió la capacidad técnica que tenía la entidad al momento de la emergencia.



Camilo Sánchez, presidente de Andesco, entregó un balance sobre el restablecimiento de los servicios públicos y las telecomunicaciones en las regiones afectadas por el terremoto.



Juan Sebastián Ramos Velasco, alcalde de Calarcá y presidente de ASO Intermedias, habló de las afectaciones que dejó el terremoto en las ciudades intermedias del país, donde se reportan miles de viviendas y personas damnificadas.



Sofía Monsalve, subdirectora de Desarrollo Regional de la Sociedad de Mejoras de Pereira, explicó cómo pueden ayudar los ciudadanos a las víctimas del terremoto en Risaralda. Señaló que entre las principales necesidades están kits de aseo, ropa nueva, colchones, sábanas, almohadas, toallas, plantas eléctricas e insumos médicos.

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