Camacol estima $30 billones para reconstrucción: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de agosto de 2026

Actualizado: 19 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 19 de agosto de 2026:
- Guillermo Herrera, presidente de Camacol, habló de los retos que enfrenta el país para reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto. Señaló que cerca de 130.000 inmuebles presentan daños y que se requiere un régimen especial, diferente a programas como Mi Casa Ya, para atender la emergencia.
- Andrés Vanegas, director ejecutivo de la firma Ulises Canosa Suárez Abogados, explicó qué deben hacer las personas cuyas viviendas resultaron afectadas y cuentan con un seguro. Aclaró cómo verificar si una póliza cubre terremotos, los plazos para presentar reclamaciones y el tiempo que tienen las aseguradoras para responder.
- Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, cuestionó que la educación virtual sea la principal alternativa para los estudiantes afectados por el terremoto. Advirtió que más de 400.000 niños y niñas están sin acceso a clases y que miles de sedes educativas presentan afectaciones, por lo que propuso habilitar aulas temporales, bibliotecas, iglesias y salones comunales para recuperar cuanto antes la presencialidad.
- Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, analizó las consecuencias que tendría una eventual salida de Colombia de la CPI. Señaló que el país tiene derecho a retirarse, aunque habría que establecer el procedimiento legal para hacerlo, y defendió el papel que ha tenido la Corte en el manejo de la violencia en Colombia.
- Jeimy Natalia Rusi, hermana del mayor Fredy Alexis Rusi, uno de los tres policías secuestrados en el Catatumbo, pidió apoyo de la Defensoría del Pueblo y de autoridades eclesiásticas para establecer un puente humanitario que permita lograr su liberación. La familia aseguró que tiene información de que los agentes están en poder del ELN y pidió que se respete su vida y sus derechos humanos.
Escuche el programa completo acá: