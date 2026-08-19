Camacol estima $30 billones para reconstrucción: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de agosto de 2026

Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 19 de agosto de 2026:



Guillermo Herrera, presidente de Camacol, habló de los retos que enfrenta el país para reconstruir las viviendas afectadas por el terremoto. Señaló que cerca de 130.000 inmuebles presentan daños y que se requiere un régimen especial, diferente a programas como Mi Casa Ya, para atender la emergencia.

y que se requiere un régimen especial, diferente a programas como Mi Casa Ya, para atender la emergencia. Andrés Vanegas, director ejecutivo de la firma Ulises Canosa Suárez Abogados, explicó qué deben hacer las personas cuyas viviendas resultaron afectadas y cuentan con un seguro . Aclaró cómo verificar si una póliza cubre terremotos, los plazos para presentar reclamaciones y el tiempo que tienen las aseguradoras para responder.

. Aclaró cómo verificar si una póliza cubre terremotos, los plazos para presentar reclamaciones y el tiempo que tienen las aseguradoras para responder. Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, cuestionó que la educación virtual sea la principal alternativa para los estudiantes afectados por el terremoto. Advirtió que más de 400.000 niños y niñas están sin acceso a clases y que miles de sedes educativas presentan afectaciones , por lo que propuso habilitar aulas temporales, bibliotecas, iglesias y salones comunales para recuperar cuanto antes la presencialidad.

, por lo que propuso habilitar aulas temporales, bibliotecas, iglesias y salones comunales para recuperar cuanto antes la presencialidad. Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, analizó las consecuencias que tendría una eventual salida de Colombia de la CPI. Señaló que el país tiene derecho a retirarse, aunque habría que establecer el procedimiento legal para hacerlo, y defendió el papel que ha tenido la Corte en el manejo de la violencia en Colombia .

. Jeimy Natalia Rusi, hermana del mayor Fredy Alexis Rusi, uno de los tres policías secuestrados en el Catatumbo, pidió apoyo de la Defensoría del Pueblo y de autoridades eclesiásticas para establecer un puente humanitario que permita lograr su liberación. La familia aseguró que tiene información de que los agentes están en poder del ELN y pidió que se respete su vida y sus derechos humanos.

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