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Caso judicial contra el cantante Blessd: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 5 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de junio de 2026:

  • El excandidato Roy Barreras anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.
  • Jairo Corzo, secretario Comisión de Acusación, se refirió de las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
  • Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, analizó la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente.
  • Sebastián Gutiérrez, abogado de la presunta víctima Andrés Felipe Sánchez, se pronunció sobre la acusación contra el cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado.

  • Andrés Arango, abogado de Blessd, habló sobre la acusación contra el cantante y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado.

    Escuche el programa completo aquí:

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