Caso judicial contra el cantante Blessd: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 5 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de junio de 2026:



El excandidato Roy Barreras anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.

anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial. Jairo Corzo, secretario Comisión de Acusación, se refirió de las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.

Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho , analizó la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente.

, analizó la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente. Sebastián Gutiérrez, abogado de la presunta víctima Andrés Felipe Sánchez, se pronunció sobre la acusación contra el cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado.

Andrés Arango, abogado de Blessd, habló sobre la acusación contra el cantante y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado. Escuche el programa completo aquí: