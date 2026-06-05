Caso judicial contra el cantante Blessd: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, viernes 5 junio 2026

Actualizado: 5 de jun, 2026
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 5 de junio de 2026:
- El excandidato Roy Barreras anunció su apoyo a Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial.
- Jairo Corzo, secretario Comisión de Acusación, se refirió de las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación en política.
- Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, analizó la decisión del petrismo de renunciar a la Constituyente.
- Sebastián Gutiérrez, abogado de la presunta víctima Andrés Felipe Sánchez, se pronunció sobre la acusación contra el cantante Blessd y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado.
Andrés Arango, abogado de Blessd, habló sobre la acusación contra el cantante y su mánager Dímelo Jara por presunto secuestro extorsivo agravado.
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