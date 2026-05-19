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CNE abre indagación a encuestadora Atlas Intel: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 19 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 19 de mayo de 2026:

  • Álvaro Montenegro, comisionado auditor de la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del Consejo Nacional Electoral, y Daniela Vélez, comisionada de la misma comisión, habló sobre la indagación preliminar abierta por el CNE contra la encuestadora brasileña Atlas Intel por la presunta vulneración de la ley de encuestas.
  • Lorena Beltrán, activista en la lucha de las cirugías plásticas, analizó la desaparición de Yulixa Toloza y las alertas sobre la verificación de la habilitación de establecimientos donde se realizan procedimientos quirúrgicos.
  • Francisco Sánchez, abogado fiscalista y coordinador del departamento Fiscal-Tributario de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados en Madrid, se refirió sobre la decisión de un tribunal español que anuló una multa contra Shakira por el ejercicio fiscal de 2011 y ordenó a Hacienda devolverle cerca de 60 millones de euros.

  • Carlos González Puche, director ejecutivo de Acolfutpro, habló sobre la convocatoria del futbolista Sebastián Villa a la Selección Colombia en medio de sus antecedentes judiciales por violencia de género.

    Escuche el programa completo aquí:

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