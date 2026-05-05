CNE se pronuncia sobre suspensión de encuestas electorales: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 5 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 5 de mayo de 2026:



Cristian Quiroz, presidente del CNE, habló sobre el comunicado de la firma GAD3, que anunció la suspensión de la publicación de encuestas electorales en el país.

Luis Godoy, program manager en Open Society Foundations y economista mexicano , detalló el Foro Internacional Economía para la Vida, realizado en Bogotá, que reunió a distintos actores para debatir alternativas al modelo económico global desde el Sur Global.

, detalló el Foro Internacional Economía para la Vida, realizado en Bogotá, que reunió a distintos actores para debatir alternativas al modelo económico global desde el Sur Global. Paula Bernal, country manager de IATA para Colombia, explicó el impacto del aumento de los precios de la gasolina en el mercado aéreo comercial.

Diego Calderón-Franco, pajarero y director de COLOMBIA Birding , se refirió sobre la ruta de observación de aves en Colombia y cómo, a través de experiencias en las montañas del país, incluso visitantes como Anderson Cooper han descubierto el avistamiento de aves raras, guiados por expertos y paisajes naturales únicos.

, se refirió sobre la ruta de observación de aves en Colombia y cómo, a través de experiencias en las montañas del país, incluso visitantes como Anderson Cooper han descubierto el avistamiento de aves raras, guiados por expertos y paisajes naturales únicos. Gabriel Becerra, representante a la Cámara Pacto Histórico, profundizó el impulso del Gobierno nacional al proyecto de Ley de Jurisdicción Agraria en el Congreso, en medio de las advertencias de la Sociedad de Agricultores Colombianos (SAC) sobre los riesgos jurídicos que implicaría su eventual aprobación.

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