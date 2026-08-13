Colombia enfrenta nuevas emergencias: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de agosto de 2026

Actualizado: 13 de ago, 2026
Estos fueron los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 13 de agosto de 2026:
- Luis Carlos Villegas, exgerente del Forec y exministro, recordó las lecciones que dejó la reconstrucción del Eje Cafetero después del terremoto de 1999. Advirtió sobre los errores que debe evitar el Gobierno durante el proceso de reconstrucción y destacó la importancia de garantizar transparencia, participación ciudadana y una coordinación clara en el manejo de los recursos.
- La gobernadora del Cesar, Elvia Sanjuán, habló sobre los incendios forestales que afectan la Serranía del Perijá y pidió apoyo para atender las emergencias que permanecen activas en varios municipios del departamento.
- La representante a la Cámara Diana Riveros se refirió a la emergencia por incendios forestales en Norte de Santander. Alertó por las hectáreas afectadas en Ocaña y por el riesgo de que las llamas se extiendan hacia otros municipios de la región.
- Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, analizó la posibilidad de realizar operaciones conjuntas entre Colombia y Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Aseguró que las acciones militares pueden ser necesarias, pero no constituyen por sí solas una solución.
- Chiara Capozio, jefa de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios en Colombia, explicó el despliegue de la organización para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto y habló de las misiones enviadas a Chocó y Pereira.
- Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, respondió a la acusación sobre una falta de técnicos en la unidad y la cataloga como "una acusación muy injusta".
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