Colombia se prepara para las elecciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 25 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de mayo de 2026:



Luis Noguerol, director de ciberseguridad y tecnología de la región este del Departamento de Comercio de los EE. UU, habló de la infraestructura tecnológica del sistema electoral colombiano.

La periodista y activista Jineth Bedoya fue galardonada en España con la primera edición del premio Santiago Oleaga.

El colombiano Andrés Castelblanco aseguró que decidió sumarse a la misión por solidaridad con el pueblo palestino.

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