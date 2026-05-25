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Colombia se prepara para las elecciones: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, lunes 25 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de mayo de 2026:

  • Luis Noguerol, director de ciberseguridad y tecnología de la región este del Departamento de Comercio de los EE. UU, habló de la infraestructura tecnológica del sistema electoral colombiano.
  • La periodista y activista Jineth Bedoya fue galardonada en España con la primera edición del premio Santiago Oleaga.
  • El colombiano Andrés Castelblanco aseguró que decidió sumarse a la misión por solidaridad con el pueblo palestino.

Escuche el programa completo aquí:

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