Consejo de Estado revisa elecciones al Congreso: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de abril 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 21 de abril de 2026:



El abogado Juan Carlos Calderón habló sobre las demandas ante el Consejo de Estado para anular la elección de varios congresistas del 8 de marzo por presunta doble militancia.

habló sobre las demandas ante el Consejo de Estado para anular la elección de varios congresistas del 8 de marzo por presunta doble militancia. Yolima Vargas Garzón, bióloga, doctora en educación y analista ambiental, abordó sobre el debate científico y ambiental en torno al plan del Gobierno nacional para el manejo de la población de hipopótamos en el Magdalena Medio, mientras se discute una tutela admitida en Bello (Antioquia) sobre el tema.

en el Magdalena Medio, mientras se discute una tutela admitida en Bello (Antioquia) sobre el tema. Williams Dávila, opositor venezolano y exgobernador de Mérida , se refirió sobre su liberación en el marco de la Ley de Amnistía en Venezuela, tras haber sido detenido después de las elecciones del 28 de julio.

, se refirió sobre su liberación en el marco de la Ley de Amnistía en Venezuela, tras haber sido detenido después de las elecciones del 28 de julio. Mauricio Pava, abogado estratega de la iniciativa de Sergio Fajardo, explicó la inscripción del comité promotor que busca recoger firmas para frenar la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el Gobierno nacional.

impulsada por el Gobierno nacional. Erasmo Zuleta, gobernador de Córdoba, habló sobre la preparación de la Feria Nacional de Ganadería que busca reactivar la economía luego de la emergencia desatada por las inundaciones.

Escuche el programa completo aquí: