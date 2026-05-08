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Ibagué estudia restricciones a celulares en colegios: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de mayo de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de may, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de mayo de 2026:

  • Arturo Castillo, concejal de Ibagué, habló sobre la posibilidad de la restricción de celulares en colegios públicos.
  • El politólogo Ignacio Araya explicó si existe la posibilidad de que China ataque Taiwán.
  • Néstor Ponguta, periodista experto en temas de Vaticano, analizó el primer año del pontificado de León XIV.
  • Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, abordó el impacto económico en la floricultura colombiana durante la celebración del Día de la Madre.
  • Marino Murillo, secretario de Agricultura de Caldas, habló de la estrategia de productos con Denominación de Origen.

Escuche el programa completo aquí:

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