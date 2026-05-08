Ibagué estudia restricciones a celulares en colegios: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 mayo 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de mayo de 2026:



Arturo Castillo, concejal de Ibagué , habló sobre la posibilidad de la restricción de celulares en colegios públicos.

, habló sobre la posibilidad de la restricción de celulares en colegios públicos. El politólogo Ignacio Araya explicó si existe la posibilidad de que China ataque Taiwán.

Néstor Ponguta, periodista experto en temas de Vaticano , analizó el primer año del pontificado de León XIV.

, analizó el primer año del pontificado de León XIV. Laura Valdivieso, presidenta de Asocolflores, abordó el impacto económico en la floricultura colombiana durante la celebración del Día de la Madre.

Marino Murillo, secretario de Agricultura de Caldas, habló de la estrategia de productos con Denominación de Origen.

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