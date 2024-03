Justicia por abuso sexual en Tolima: Mañanas Blu 10:30 15 de marzo 2024

Este viernes 15 de marzo en Mañanas Blu con Camila Zuluaga, Aida Quilcué senadora del partido MAIS, se conecta desde la movilización que se encontraba en camino a reunirse con el presidente Gustavo Petro en Cali.

“Ayer en Santander en donde se vive la guerra, y también donde la gente sueña, es necesario que la muerte de jóvenes cese, se espera que el gobierno responda, hay lideres sociales asesinados y le corresponde al gobierno responder”. Dijo, en el teléfono de Blu.

Por su parte el doctor Diego Castaño, Neurólogo del Hospital San Vicente Fundación Medellín, despertó a todos en el micrófono de Blu, explicó la importancia del sueño y lo mucho que ayuda en la vida cotidiana.

“Estudios han demostrado que entre más tiempo se invierta al dormir, mayor probabilidad hay de tener buena función de memoria y mejor capacidad cognitiva, la siesta tiene mucha evidencia con respecto a que puede mejorar el desempeño de la persona en las horas de la tarde”, afirmó.

Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima, En Mañanas Blu con Camila Zuluaga se refirió al caso de una niña de 13 años que habría sido abusada sexualmente y que guardó silencio por dos años, por lo que su mamá, en una carta, contó que recientemente se enteró de lo sucedido y narró lo desgarrador que fue para ella.

"Es un caso que nos ha dolido a todos y en especial a mí, que he sido defensora de las mujeres, y más en este caso, que era una niña, una menor de edad. Tuve la oportunidad de hablar con la fiscal General de la Nación y me di cuenta absolutamente de cómo estaba todo el tema. Incluso, ellos hicieron una mesa de trabajo precisamente para este caso. Lo que yo le pedía a la fiscal era que por favor hubiera celeridad en la decisión que se fuera a tomar. Yo hice el video diciendo que pedía celeridad en el proceso, eso fue todo lo que dije. Nunca me solidarice realmente con la mamá ni nada porque creo que la mejor forma de solidarizarme con ella es pidiéndole a las autoridades que actúen rápido", comentó

Por otra parte Jaime Flórez, vocero de la campaña Trump Presidente 2024, estuvieron hablando sobre lo que dijo el presidente de mantener su apoyo a la OTAN.

“La OTAN es una alianza, cuando se trata de una alianza todos deben poner de su parte, lo que Trump quiere es que todos los que se benefician de la OTAN paguen su parte de la factura”, dijo Jaime Flórez