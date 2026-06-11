En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
#MundialEnBlu
La Ola Blu
Elecciones Presidenciales
Consejo de Seguridad ONU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Novedades sobre los puestos de votación en Miami: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 11 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de junio de 2026.

Mañanas Blu con Camila Zuluaga
Mañanas Blu con Camila Zuluaga 10:30 AM
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de junio de 2026:

  • Gustavo Bolívar, exsenador, habló sobre la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.
  • Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia Femenina, se refirió sobre la victoria en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

  • Óscar Fernando Marmolejo, cónsul de Colombia en Miami, abordó del cambio de puesto de votación para colombianos en esa ciudad.

    Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad