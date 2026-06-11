Novedades sobre los puestos de votación en Miami: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, jueves 11 junio 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 11 de junio de 2026:



Gustavo Bolívar, exsenador, habló sobre la decisión de la representante Gloria Arizabaleta de ordenar la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro.

Ángelo Marsiglia, técnico de la Selección Colombia Femenina , se refirió sobre la victoria en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol.

, se refirió sobre la victoria en la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol. Óscar Fernando Marmolejo, cónsul de Colombia en Miami, abordó del cambio de puesto de votación para colombianos en esa ciudad. Escuche el programa completo aquí: